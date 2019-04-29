Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первые выходные проката.

По данным компании Walt Disney Co, картина собрала 1,2 миллиарда долларов. До этого рекорд принадлежал предыдущей части франшизы «Мстители: Война бесконечности» — 640 миллионов долларов. Согласно подсчетам Bloomberg, общие сборы новых «Мстителей» могут побить отметку в 2,5 миллиарда долларов. По данным газеты «Ведомости», картина выходит на российские экраны с опозданием из-за позиции минкульта и преференций российскому фильму «Миллиард».