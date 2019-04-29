Подозреваемый в стрельбе в синагоге города Поуэй в  Калифорнии действовал в одиночку.

Это подтверждает шериф округа Сан-Диего Билл Гор. В своем заявлении он отмечает, что В ходе расследования доказательств действий организованной группы не выявлено. 19-летнему Джону Ирнесту будет предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. По данным следствия, 27 апреля Ирнест открыл стрельбу по прихожанам. Один человек погиб, еще трое получили ранения. Мотивы стрелявшего пока не установлены. Между тем, в американском Балтиморе несколько часов назад произошла стрельба недалеко от баптистской церкви. Как передает телеканал CBS, один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Задержан ли стрелявший, не уточняется.