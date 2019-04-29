В Москве сегодня пройдет первая вечерняя репетиция парада в честь Дня победы.
В репетиции будут задействованы колонны военной техники и пеших расчетов. Подробности транспортных ограничений — на сайте ЦОДД.
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В репетиции будут задействованы колонны военной техники и пеших расчетов. Подробности транспортных ограничений — на сайте ЦОДД.
Избранный президент Украины Зеленский ответил на инициативу Москвы выдать российские паспорта жителям Донбасса На своей странице в Фейсбуке он обратился к президенту РФ Владимиру Путину на украинском и русском языках: «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ»
На крестный ход в принудительном порядке заставляли выходить сотрудников Уральского горно-металлургического комбината. В Екатеринбурге на пасхальный крестный ход в принудительном порядке заставляли выходить сотрудников Уральского горно-металлургического комбината. Об этом сообщает местное издание «Наша газета»