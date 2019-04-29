Военные расходы России снижаются второй год подряд.

Оборонный бюджет страны не дотягивает до 62 млрд долларов. Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в результате Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами и расположилась на 6-й строчке в мировом рейтинге. В то же время глобальный объем военных расходов в мире в прошлом году продолжал расти и достиг 1 трлн. 822 млрд долларов. Это максимум за все время учета военных ассигнований с 1988 года.