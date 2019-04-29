В Эстонии начинаются учения сил НАТО «Весенний шторм-2019».
В маневрах будут задействованы более 9 тыс. военнослужащих из 13 стран. Как передает РИА, учения продлятся до 17 мая. Их зоной станет северо-восток Эстонии недалеко от российской границы.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В маневрах будут задействованы более 9 тыс. военнослужащих из 13 стран. Как передает РИА, учения продлятся до 17 мая. Их зоной станет северо-восток Эстонии недалеко от российской границы.
Избранный президент Украины Зеленский ответил на инициативу Москвы выдать российские паспорта жителям Донбасса На своей странице в Фейсбуке он обратился к президенту РФ Владимиру Путину на украинском и русском языках: «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ»
На крестный ход в принудительном порядке заставляли выходить сотрудников Уральского горно-металлургического комбината. В Екатеринбурге на пасхальный крестный ход в принудительном порядке заставляли выходить сотрудников Уральского горно-металлургического комбината. Об этом сообщает местное издание «Наша газета»