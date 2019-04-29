Испанская социалистическая рабочая партия побеждает на досрочных выборах в Испании.

Политобъединение главы правительства Педро Санчеса получает 123 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижней палате парламента). Главной неожиданностью выборов стало прохождение в конгресс крайне правой партии «Вокс». Она получает 24 мандата. В парламент также проходят Консервативная Народная партия — 66 мест, Центристская партия «Граждане» 57 кресел и левая коалиция «Объединившись, мы можем» – 42 мандата. Санчес уже пообещал, что сформирует проевропейское правительство.