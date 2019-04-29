Неизвестный открыл огонь у церкви в американском Балтиморе.
По сведениям телеканала «Фокс ньюс», по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. На месте происшествия инцидента работает полиция.
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По сведениям телеканала «Фокс ньюс», по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. На месте происшествия инцидента работает полиция.
Избранный президент Украины Зеленский ответил на инициативу Москвы выдать российские паспорта жителям Донбасса На своей странице в Фейсбуке он обратился к президенту РФ Владимиру Путину на украинском и русском языках: «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ»
На крестный ход в принудительном порядке заставляли выходить сотрудников Уральского горно-металлургического комбината. В Екатеринбурге на пасхальный крестный ход в принудительном порядке заставляли выходить сотрудников Уральского горно-металлургического комбината. Об этом сообщает местное издание «Наша газета»