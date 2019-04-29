Норвежские рыбаки обнаружили белуху с камерой и надписью «оборудование Санкт-Петербурга».

Как сообщает телеканал NRK, кит был приручен и позволял себя гладить. Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв заявил, что ученые не маркируют китов таким образом. Он предположил, что это могли сделать в военно-морском флоте России. По его словам, прирученные российскими военными киты иногда сбегают и следуют за норвежскими лодками. Профессор Университета Тромсе Ойдин Рикардсен со ссылкой на российских ученых подтверждает, что белуха могла принадлежать российскому флоту в Мурманске.