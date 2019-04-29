Первая репетиция Парада Победы пройдет сегодня в Москве

Автомобилистов опять ждут масштабные перекрытия в центре столицы.

Репетиция парадов с танками и другой боевой техникой грозит москвичам и гостям столицы серьёзными пробками. Центр города перекроют сегодня уже с половины шестого вечера. Машины не смогут проехать по Красной Пресне, Тверской, Моховой, Воздвиженке, ряду других улиц, а также некоторым площадям и мостам. Перекроют все дороги по маршруту военной техники, которая поедет эти вечером к Кремлю. Она временно базируется в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. И вот оттуда начнутся перекрытия. В репетиции парада, которая стартует в десять вечера, поучаствуют более ста образцов техники, в том числе ракетный комплекс Искандер-М и бронированные автомобили «Тайфун», отмечает агентство ТАСС. По главной площади страны проедут танки, бронетранспортеры, вездеходы и пройдут около десяти тысяч солдат и офицеров. Аналогичные перекрытия будут 4 и 7 мая, они также связаны с репетицией Парада Победы.

При проведении репетиций военного парада с трассы прохождения техники и вооружения планируется снять и изменить движение более 50 маршрутов городского наземного транспорта, пишет газета «Московский комсомолец».