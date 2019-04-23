В некоторых регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями

В некоторых российских регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями.

В городе Черняховске Калининградской области вообще не нашлось места в колонне для обычных граждан. В шествии будут участвовать члены местной администрации, представители школ, детских садов, кадеты, юнармейцы и военные. Такой порядок предусмотрен согласно схеме, которую «Эхо Москвы» обнаружило на сайте районной администрации.

Руководитель штаба «Бессмертного полка» в Калининградской области Василий Кучер сказал Эху, что никакого распределения мест быть вообще не должно, а участие в акции – свободное и добровольное. Он пообещал проверить ситуацию в Черняховске.

Похожая ситуация – в одном из районов Ленинградской области. Там обычные граждане с портретами своих близких — ветеранов войны, все-таки смогут принять участие в шествии, но им придется идти в самом конце колонны.