Социалисты лидируют на парламентских выборах в Испании

По итогам подсчета 17% бюллетеней испанская социалистическая партия набирает почти 30% голосов. У Консервативной Народной партии – почти 17%.В парламент проходит также утраправая партия «Голос». Она поддерживают единое правительство и парламент для всей страны и выступает против баскского и каталонского сепаратизма. «Голос» также призывает к ограничению миграции и депортации всех незаконных мигрантов.

Выборы в Испании прошли досрочно, 350 депутатов избирались по пропорциональной системе.