Скончался авиаконструктор Генрих Новожилов. Ему было 93 года, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Новожилов 35 лет занимал пост генерального конструктора авиационного комплекса «Ильюшин». Инженер принимал участие в создании самолетов Ил-14, Ил-46, Ил-40, Ил-54.

Позднее он руководил испытаниями Ил-18, запускал реактивный Ил-62. Под его руководством были разработаны также военно-транспортный Ил-76 и широкофюзеляжный Ил-86.