Избранный президент Украины Зеленский ответил на инициативу Москвы выдать российские паспорта жителям Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на инициативу Москвы выдать российские паспорта жителям Донбасса. На своей странице в Фейсбуке он обратился к президенту РФ Владимиру Путину на украинском и русском языках: «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ». По мнению Зеленского, гражданство России, в частности, дает «право быть арестованным за мирный протест» и «право не иметь свободных и конкурентных выборов».

Полная нормализация отношений России и Украины возможна «только после полной деоккупации» Донбасса и Крыма, — говорится в обращении.