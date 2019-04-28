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22:03, 28 апреля 2019

Избранный президент Украины Зеленский ответил на инициативу Москвы выдать российские паспорта жителям Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на инициативу Москвы выдать российские паспорта жителям Донбасса. На своей странице в Фейсбуке он обратился к президенту РФ Владимиру Путину на украинском и русском языках: «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ». По мнению Зеленского, гражданство России, в частности, дает «право быть арестованным за мирный протест» и «право не иметь свободных и конкурентных выборов».
Полная нормализация отношений России и Украины возможна «только после полной деоккупации» Донбасса и Крыма, — говорится в обращении.



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