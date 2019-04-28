«Уральские авиалинии» объяснили, почему сел в Калуге самолет, летевший из Москвы в Париж

В пресс-службе авиаперевозчика сказали, что это произошло из-за ограничений полетов между Францией и столицей России. «Уральские авиалинии» разрешение от авиационных властей России на выполнение рейсов Жуковский — Париж с ноября прошлого. При этом французские власти посчитали Жуковский четвертым аэропортом Москвы и не дали авиакомпании разрешения на прямые перелеты. Для полета из Калуги в Париж было получено однократное разрешение от властей Франции.

Между тем, пассажиры сочли это мошенничеством, так как авиакомпания не предупредила клиентов о том, что рейс не является прямым. Клиенты авиакомпании собирают подписи и намерены подать в суд.