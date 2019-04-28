Автоматизированная система взимания платы с большегрузов «Платон» может использоваться в борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками. Соответствующие предложения подготовил Минтранс, сообщает «Российская газета».

Как отмечается, к нелегальным перевозкам можно отнести до 40% услуг, оказываемых на этом рынке. Внедрение «Платона» для пассажирских перевозок начнется в пилотном режиме в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах. На каждый автобус установят специальные устройства, которые будут контролировать продажу билетов и регистрацию пассажиров. Уточняется, что на время эксперимента участие в нем будет добровольным и безвозмездным.