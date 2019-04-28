В некоторых регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями

В некоторых российских регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями. В городе Черняховске Калининградской области места в колонне для обычных граждан вообще не предусмотрены. В шествии будут участвовать члены местной администрации, представители школ, детских садов, кадеты, юнармейцы и военные. Такой порядок предусмотрен согласно схеме, которую «Эхо Москвы» обнаружило на сайте районной администрации.

Похожая ситуация – в одном из районов Ленинградской области. Там обычные граждане с портретами своих близких — ветеранов войны, все-таки смогут принять участие в шествии, но им придется идти в самом конце колонны.