В верховной раде Украины заявили, что прзеидент России должен отменить указ о выдаче российских паспортов в Донбассе

Первый вице-спикер Ирина Геращенко написала в Фейсбуке, что действия Москвы – это попытка нагнетать ситуацию и создать неблагоприятный фон перед первой встречей с избранным президентом страны. Перезагрузка не должна происходить за счет Украины. Кев выполнил все требования Минских соглашений. Москва должна пойти на уступки и признать незаконность выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, — отметила Геращенко.