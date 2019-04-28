В Москве в понедельник перекроют улицы из-за репетиции Парада Победы

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С 17:30 до 20:00 движение полностью закроют на улицах Нижние Мневники и Мневники, Красная пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, а также на Звенигородском шоссе и Триумфальной площади.

А с 22:30 нельзя будет проехать по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади,Воздвиженке,Новому Арбату, а также по Красной Пресне и Садовой-Кудринской.

Изменятся маршруты общественного транспорта и ночных автобусов.