Парижан, которые живут неподалеку от горевшего собора Парижской Богоматери, предупредили о загрязнении свинцом

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру полиции.

Металл содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле. Районы, где зафиксирована свинцовая пыль, закрыли. Местным жителям рекомендовали провести в домах влажную уборку. Ни одного случая отравления свинцом пока отмечено не было.

Свинец, как правило, попадает в организм человека при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти и паров. Сначала симптомы отравления незначительны, но со временем могут развиться острая энцефалопатия и необратимые изменения внутренних органов.