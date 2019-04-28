Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать снаряд времен Великой Отечественной войны

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Росгвардии. Там уточнили, что на Октябрьской набережной сдетонировал снаряд малого калибра немецкого производства Взрывотехники проверили место ЧП и убедились, что других опасных предметов там нет.

Взрыв произошел сегодня днем. Пострадал 20-летний мужчина. Он занимался сбором металлолома. Пострадавшего доставили в больницу. Молодой человек получил различные травмы и лишился руки.