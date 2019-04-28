Певица Алла Пугачева вручила собственную премию участникам программы «Голос.Дети», проигравшим в финале

Она встретилась в одном из ресторанов на Рублевке, с Максимом Ержаном, Робертом Багратяном, Нино Чеснер и Анастасией Ивановой. Видеозапись опубликовала в своем инстаграме наставница шоу, певица Светлана Лобода.

«Комсомольская правда» пишет, что певица подарила детям золотые кулоны под названием «Золотая звезда Аллы Пугачевой». Эту именную премию она учредила в 2005 году для поддержки молодых талантов.