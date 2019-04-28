В Ленинградской области на шествие «Бессмертный полк» местным жителям позволят встать предпоследними в колонне

В одном из райцентров Ленинградской области на шествие «Бессмертный полк» местным жителям с портретами своих родственников позволят встать предпоследними в колонне. Первые места займут группы со знаменами и венками, барабанщицы, ветераны, почетные граждане и гости. Затем пойдут представители школ, детсадов, общественных организаций, политических партий и предприятий ЖКХ. Это следует из схемы, опубликованной местной администрацией. По ней будет организовано построение участников акции.