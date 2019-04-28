Российские туристы, застрявшие в аэропорту китайского Гуанчжоу из-за проблем с визами, вылетели в Москву

Об этом сообщает генконсульство России в Гуанчжоу.

Всем российским туристам были оформлены транзитные визы. Кроме того, китайские власти бесплатно поменяли билеты до города Урумчи на более поздний рейс, чтобы россияне могли улететь из Урумчи в Москву. Четверо туристов самостоятельно купили билеты до Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что группа из 27 российских туристов, следующих из Таиланда и Индонезии транзитом через Китай, не смогла вылететь из Гуанчжоу в китайский город Ухань. У них не оказалось транзитных виз, необходимых по международным правилам.