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19:30, 28 апреля 2019

Фильм «Мстители: Финал» в первые дни после премьеры побил рекорд мировых сборов за первый уик-энд

Картина уже собрала в прокате около $1,2 млрд, — сообщает Об этом сообщается на сайтеThe Associated Press.
Также фильм побил рекорд предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».
Однако в российский прокат фильм выйдет только завтра. СМИ связывали перенос премьеры с отечественным фильмом «Миллиард» с Владимиром Машковым, для которого Минкультуры решило расчистить место. Предварительные продажи билетов на «Мстителей» тоже стали рекордными и достигли почти 130 миллионов рублей.



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