В Перу суд заменил на домашний арест прежнее решение о тюремном заключении для экс-президента Педро Пабло Кучински.

Апелляционный суд латиноамериканской страны отменил решение о 3-летнем предварительном заключении экс-президента Педро Пабло Кучински, сообщило агентство Рейтер. По постановлению суда бывшему главе государства запрещено общаться с другими фигурантами его дела, давать комментарии прессе и заниматься политической деятельностью. 10 апреля суд Лимы принял решение заключить Кучински под стражу сроком на 10 дней, затем по настоянию прокуратуры этот срок увеличили до 36 месяцев. В пятницу прокуратура вдруг изменила свое решение из-за проблем со здоровьем экс-главы государства – в субботу ему была проведена операция на сердце. Претензии к Кучински связаны с его деятельностью в бытность министром экономики и премьер-министром. Тогда на счета связанных с ним фирм были переведены порядка 5 миллионов долларов в качестве оплаты некой «консультационной» деятельности. Сам политик обвинения в получении взяток отвергает и вину свою не признает.

На волне скандала в начале весны прошлого года Кучински подал в отставку и конгресс Перу ее принял.