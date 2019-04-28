В катере который перевернулся в Финском заливе не хватило спасательных жилетов

В итоге один человек пропал без вести, его тело ищут спасатели.

Официальная жертва кораблекрушения пока только одна. Девушка 29-ти лет умерла в больнице. Спасатели ищут тело еще одного человека – мужчины. Ему не хватило спасательного жилета. Как говорят в МЧС выжить в такой ситуации шансов почти нет. Катер напомню вышел накануне из петербурга и отправился к кронштадту. Там на берегу 9 человек выпили и закусили и отправились обратно. Посреди пути судно попало в рыболовные сети, внутрь начала попадать вода. Люди начали вычерпывать ее раскачали лодку и она перевенулась. Одна женщина до этого успела дозвониться до спасателей. Но катер МЧС также запутался в сетях, все это усложнило операции. Роковым оказался тот факт что одного жилета не хватило. Мужчина который остался без него пропал без вести. Остальных удалось спасти и доставить в больницу. Впрочем одна девушка скончалась уже в медицинском учреждении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье нарушение правил безопасности, повлекшее смерть.