Финальная часть фильма «Мстители» побила рекорды по кассовым сборам

Только за первые дни проката фантастический боевик собрал больше 600т миллионов долларов. Ждут ли москвичи премьеры фильма, который выйдет у нас уже завтра?

В России предварительные продажи билетов на финальную часть саги о супергероях тоже стали рекордными и достигли почти 130 миллионов рублей за несколько дней до премьеры.

На продолжение «Мстителей» жаждут попасть многие москвичи. Кто-то, не дотерпев до премьеры, посмотрел в низком качестве фильм, снятый скрытой камерой из зала, картину недавно показали на Московском кинофестивале. Впрочем, так поступил лишь один опрошенный. Остальные не хотят портить впечатление и ждут показа в кинотеатре. В их числе старшеклассница Анастасия.

Менеджер по продажам Астимир собирается завтра на премьеру в один из кинотеатров сети «Синема парк». Собеседник признался, что любит западные фильмы и хочет узнать воссоединятся ли супергерои в новых «Мстителях».

Программист Евгений, находившийся прямо в кинотеатре Октябрь, где завтра тоже будет российская премьера «Мстителей», не горит желанием смотреть очередной фильм киностудии Marvel.

Школьница Инна, она в 11м классе, заранее купила билет и завтра увидит фильм. Она рассказала, чего от него ждёт.

Бизнесмен Игнат, посмотревший все фильмы Marvel, очень огорчён, что ему не удалось посмотреть в день мировой премьеры «Мстителей: финал». Поэтому мужчина решил бойкотировать российский фильм «Миллиард», из-за которого отодвинули выход в нашей стране картины о супергероях.

Студента Тахсина в новом фильме больше всего волнует такой вопрос.

Как видим, почти все опрошенные ждут российской премьеры «Мстителей». При этом многим отмечали, что минкультуры нужно не переносить иностранные фильмы ради российских, а делать так, чтобы отечественные ленты были качественными и привлекали как можно больше зрителей.