Штаб Бессмертный полк в Калининградской области заявили, что ничего не знают о распределении мест для участников акции

В штабе движения Бессмертный полк в Калининградской области заявили, что ничего не знают о распределении мест для участников акции. По словам главы штаба Василия Кучера, в шествии участвуют все желающие, и добровольно.

Между тем, на схеме, которую «Эхо Москвы» обнаружило на сайте администрации города Черняховск Калининградской области для обычных граждан места в колонне вообще не предусмотрены. В шествии должны принять участие представители бюджетных и общественных организаций, военные, юнармейцы, члены местной администрации.