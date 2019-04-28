Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ликвидировать государственный концерн «Укроборонпром». Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, — передает РИА «Новости».

По его словам, вместо «Укроборонпрома» создадут новый государственный орган, у которого будут расширенные полномочия. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна. По словам Кривоноса, реформирование Укроборонпрома поможет уменьшить коррупционные риски в сфере оборонно-промышленного комплекса. Также будет ликвидировано «очень большое количество существующих фирм-прокладок».