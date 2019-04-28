На крестный ход в принудительном порядке заставляли выходить сотрудников Уральского горно-металлургического комбината.

В Екатеринбурге на пасхальный крестный ход в принудительном порядке заставляли выходить сотрудников Уральского горно-металлургического комбината. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».

«Сказали, что нужно в обязательном порядке ехать на крестный ход, иначе будет наказание, «Какое именно – не сказали, но скорее всего лишат премии,» — пояснил собеседник газеты, который является сотрудником одной из небольших подшефных организаций компании. По его словам, во время крестного ода он нашел представителя УГМК и спросил, у кого нужно отметиться. Ему ответили, что отмечаться не надо, его видели и этого достаточно.