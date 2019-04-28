Больше 4 миллионов россиян по всей стране приняли участие в праздновании Пасхи в ночь на 28 апреля, — об это сообщает МВД.

Президент Путин, премьер-министр Медведев с женой Светланой, а также мэр Москвы Сергей Собянин присутствовали на праздничном богослужении служении в храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем поздравлении сказал, что праздник Пасхи должен способствовать продвижению всех людей на пути добра и любви.

В первый пасхальный день патриарх Кирилл посетил неизлечимо больных детей в Морозовской детской больнице, — сообщает ТАСС.