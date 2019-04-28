В некоторых российских регионах места в «Бессмертном полку» уже распределены между предприятиями и организациями

Это следует из схем построения участников шествия, опубликованных рядом администраций.

Устроители акции в некоторых городах уже точно знают, как будут сформированы колонны «Бессмертного полка». Согласно обнаруженной «Эхом Москвы» схеме, которая размещена на сайте администрации города Черняховск Калининградской области, построение предполагает участие лишь представителей бюджетных и общественных организаций. Кроме того, в документе указаны колонны детских садов, семи городских школ, кадетов и юнармейцев. Будут привлечены специальные флагоносцы и барабанщицы, предполагается участие ветеранов. В то же время места для рядовых жителей отдельной колонны, как следует из схемы расположения групп, нет. Схожее построение указано на схеме построения участников «Бессмертного полка» в городе Лодейное поле в Ленинградской области. Там упомянуты более двух десятков колонн, среди которых, в частности, знаменная и флаговая группы, несколько школ и детских садов, а также общественные организации и политические партии. Простым жителям выделено место лишь в хвосте шествия. При этом Лодейное Поле в годы войны было одним из важнейших рубежей обороны Ленинграда и «Дороги жизни».

Изначально движение «Бессмертный полк» возникло как добровольное и негосударственное. Его задачей ставится сохранение семейной памяти о войне. Распределение мест для участия в акции «Бессмертный полк» не предполагается. В шествии участвуют добровольно. Об этом «Эху» заявил руководитель штаба движения в Калининградской области Василий Кучер. С ситуацией в Черняховске он пообещал разобраться. Кучер добавил, что на заседании координационного штаба никто не ставил задачу привлекать к участию людей в обязательном порядке или как-то регламентировать построение участников шествия.