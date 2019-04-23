Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями. Это следует из опубликованных некоторыми администрациями схем, по которым будет организовано построение участников акции.

Согласно обнаруженной «Эхо Москвы» схеме, которая размещена на сайте администрации города Черняховск Калининградской области, построение колонн предполагает участие лишь представителей бюджетных и общественных организаций. При этом для рядовых жителей своей колонны не выделено.

Свои колонны будут у каждой из семи городских школ, у детских садов, у администрации, кадетов и юнармейцев. Привлекут специальных флагоносцев и барабанщиц, будут немногочисленные ветераны, но как показывает схема – тех, кого зовут на сетевом ресурсе акции «желающими лично принять в ней участие» — нет.

Похожим образом распределены места и в одном из районных центров Ленинградской области. В схеме построения участников «Бессмертного полка» в городе Лодейное поле в Ленинградской области упомянуты все бюджетные организации, а жителям и гостям города оставлено одно из последних мест.

Изначально акция «Бессмертный полк», которая проходит 9 мая, была народной — как добровольное негосударственное движение с задачей сохранения семейной памяти о войне.