В штабе «Бессмертного полка» в Калининградской области ничего про распределение мест для участия в акции не слышали

В штабе движения «Бессмертный полк» в Калининградской области ничего про распределение мест для участия в акции не слышали. По словам руководителя штаба движения Василия Кучера, никакого распределения мест не предполагается, в шествии должны участвовать добровольно. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Согласно обнаруженной «Эхо Москвы» схеме, которая размещена на сайте администрации города Черняховск Калининградской области, построение колонн предполагает участие лишь представителей бюджетных и общественных организаций. При этом для рядовых жителей своей колонны не выделено.

«Никаких требований, никаких рекомендаций по упорядочиванию, строгой регламентации ни региональный штаб, ни координаторы на местах в районах не было. Кто это выложил, мне трудно сказать. Но записей на участие в акции нет, все приходят на добровольной основе, с чистым сердцем, и никаких регламентов нет», — сказал В.Кучер.

Он подчеркнул, что с ситуацией появления на сайте администрации Черняховска схемы построения с указанием конкретных учреждений и организаций необходимо разобраться.

В.Кучер добавил, что на заседании координационного штаба по подготовке мероприятий, никто не ставил задач регламентировать построение и привлекать людей в обязательном порядке.

«У нас было заседание координационного штаба по подготовке к акции «Бессмертный полк», и никому никто не ставил задач выстраиваться рядами. Мы даже рекомендовали не нести никаких политических лозунгов, знамен, флагов, атрибутики. Видимо кто-то перестарался», — сказал он.

Изначально акция «Бессмертный полк», которая проходит 9 мая, была народной — как добровольное негосударственное движение с задачей сохранения семейной памяти о войне.