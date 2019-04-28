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17:34, 28 апреля 2019

Отец Джулиана Ассанжа считает, что арест его сына связан с кредитом, который МВФ выдал Эквадору

Получить кредит без одобрения США – то есть соглашения с властями Соединенных Штатов о выдворении Ассанжа из посольства в Лондоне – было невозможно, заявил Джон Шиптон в интервью телеканалу 9News. Он также отметил, что целью работы Джулиана Ассанжа никогда не была помощь ни России, ни Соединенным Штатам. Он работал ради Викиликс – не ради русских или США.
В начале марта стало известно, что совет управляющих МВФ одобрил предоставление Эквадору кредит в размере 4 миллиардов долларов.



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