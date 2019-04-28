Получить кредит без одобрения США – то есть соглашения с властями Соединенных Штатов о выдворении Ассанжа из посольства в Лондоне – было невозможно, заявил Джон Шиптон в интервью телеканалу 9News. Он также отметил, что целью работы Джулиана Ассанжа никогда не была помощь ни России, ни Соединенным Штатам. Он работал ради Викиликс – не ради русских или США.

В начале марта стало известно, что совет управляющих МВФ одобрил предоставление Эквадору кредит в размере 4 миллиардов долларов.