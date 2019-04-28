Террористы собираются сменить тактику и устраивать нападения на туркурорты стран Азии и Африки, как на Шри-Ланке

Террористы из группировки Исламское государств* (*запрещенной в России) собираются сменить тактику и устраивать нападения на туристические курорты стран Азии и Африки, как это было на Шри-Ланке. Об этом пишет британская газета Телеграф со ссылкой на сотрудников спецслужб. Источники издания считают, что наиболее уязвимыми местами могут стать курорты Мальдивских островов, Индии, Кении и Танзании.

Напомню, 21 апреля на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов в отелях и католических церквях. Погибло более 250 человек.