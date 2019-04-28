НТВ с 3 мая начнет показывать шоу, ведущим которого стал экс-участник КВН и избранный президент Украины Зеленский

Российский телеканал НТВ с 3 мая начнет показывать шоу, ведущим которого стал бывший участник КВН и избранный президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил «Коммерсант», программа будет выходить в ночном эфире. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах, — говорится в анонсе телешоу. Как отмечает «Коммерсант», программа была записана еще 2011 году для телеканала «Россия-1». Вместе с Зеленским шоу ведет Татьяна Лазарева.