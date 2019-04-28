В российском футбольном чемпионате продолжается борьба за медали

Енисей был близок к сенсации, но отобрать очки у идущего вторым Локомотива не получилось.

Безнадежные аутсайдеры отчаянно сопротивлялись, однако все таки пропустили в середине второго тайма. Обиднее всего было то, что Кичин срезал мяч в собственные ворота. Как это не удивительно, команде Дмитрия Аленичева удалось отыграться за 6 минут до конца. И все же действующие чемпионы добились своего. На последних минутах Джефферсон Фарфан все-таки принес Локомотиву победу 2-1. Результат первого матча стал большой неожиданностью. Уфа, которая скорее борется за выживание, разгромила на выезде замыкающий десятку сильнейших довольно крепкий Урал. Счет открыл лидер екатеринбургской команды Эрик Бикфалви в самом начале матча, однако гости не остановились на одном ответом выпаде, который последовал весьма скоро, но и сделали победу крупной 4:1. Дубль сделал Сильвестр Игбун



В 16.30 начнется матч Крылья Советов Зенит, ну а участники главной встречи дня Краснодар – ЦСКА выйдут на поле в 19.00.