Совбез Украины решил ликвидировать госконцерн «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны посчитал, что концерн и его предприятия стали неэффективными. Об этом сообщил заместитель секретаря украинского СНБО Сергей Кривонос. В эфире украинского «5 канала» он высказался за реформирование организации и лишение его «не свойственных функций государственного управления». Как считают в украинском Совбезе, это будет способствовать уменьшению коррупционных рисков. В начале недели в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о ликвидации «Укроборонпрома». За три недели до первого тура президентских выборов вокруг этого предприятия разыгрался коррупционный скандал. Журналисты в результате проведенного расследования показали, что в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли поставлять комплектующие для армии по стоимости в разы выше реальной. Утверждалось, что в коррупционных сделках участвовали люди из круга действующего президента Украины Петра Порошенко, в частности упоминался сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Теперь вместо концерна создадут госорган, которому будут подчинены прежние предприятия-участники «Укроборонпрома».

В свое время «Укроборонпром» был создан по инициативе сбежавшего в Россию экс-президента страны Виктора Януковича.