В некоторых российских регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями. В городе Черняховске Калининградской области места в колонне для обычных граждан вообще не предусмотрены. В шествии будут участвовать члены местной администрации, представители школ, детских садов, кадеты, юнармейцы и военные. Такой порядок предусмотрен согласно схеме, которую «Эхо Москвы» обнаружило на сайте районной администрации.

Распределение мест для участия в акции «Бессмертный полк» не предполагается. В шествии участвуют добровольно. Об этом «Эху» заявил руководитель штаба движения в Калининградской области Василий Кучер. С ситуацией в Черняховске он пообещал разобраться.

Кучер добавил, что на заседании координационного штаба никто не ставил задачу привлекать к участию людей в обязательном порядке или как-то регламентировать построение участников шествия.