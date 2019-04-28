В российских регионах места в колоннах «Бессмертного полка» уже распределены между предприятиями и организациями

Это следует из опубликованных некоторыми администрациями схем, по которым будет организовано построение участников акции.

Устроители акции уже за десять дней до шествия знают кто и где будет идти. Согласно обнаруженной «Эхо Москвы» схеме, которая размещена на сайте администрации города Черняховск Калининградской области, построение колонн предполагает участие лишь представителей бюджетных и общественных организаций. Для рядовых жителей своей колонны невыделенно. Во всяком случае, из схемы этого не следует. И это в городе с военной историей, названном в память о погибшем в 1945-м командующем войсками 3-го Белорусского фронта генерале Иване Черняховском. Зато буду свои колонны у каждой из семи городских школ, у детских садов, у администрации, кадетов и юнармейцев. Привлекут специальных флагоносцев и барабанщиц, будут немногочисленные ветераны, но как показывает схема – тех, кого зовут на сетевом ресурсе акции «желающими лично принять в ней участие» — нет. Еще один пример, — построение участников «Бессмертного полка» в городе Лодейное поле в Ленинградской области. Ситуация та же – в схеме построения упомянуты все бюджетные организации, а жителям и гостя города оставлено одно из последних мест. При этом в военный период город 1005 дней находился на переднем крае обороны, защищая «Дорогу жизни» и подступы к Ленинграду.

Изначально «Бессмертный полк» возник как добровольное негосударственное движение с задачей сохранения семейной памяти о войне. Об отказе от этих принципов речи не шло.