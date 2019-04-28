Представителя ингушской общины Москвы Дауда Хучиева задержали в аэропорту Владикавказа

Его доставили в городской отдел полиции Назрани и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Хучиева обвинили в организации июньской акции протеста в Магасе, сообщает «Медиазона». В постановлении суда говорится, что 2 июня прошлого года Хучив устроил несогласованное шествие от мечети до здания республиканской прокуратуры. В ходе акции выдвигались политические требования. Сам Хучиев вину не признал и настаивал, что в тот день в Магасе никакого шествия не было.