Застрявшие в Китае российские туристы смогли вылететь в Москву и Петербург

Об этом сообщили в российском генконсульстве в Гуанчжоу. 27 россиян, которые из Таиланда и Индонезии возвращались на родину, не выпускали в местном аэропорту из транзитной зоны и требовали от них специальных виз. Дипломаты пояснили, что рейс авиакомпании Southen China в Москву, как выяснилось, выполняется с технической остановкой в китайском городе Ухань. Перелет туда китайские власти рассматривают как внутренний рейс, что требует наличие визы. Пассажиры в соцсетях написали, что собираются требовать от китайской стороны компенсации за задержку.