В Архангельской области протестующие перекрыли дорогу машинам с топливом для строительства мусорного полигона

Они направлялись на станцию Шиес.

На дороге рядом с поселком Урдома собрались несколько сотен жителей и приезжих активистов, сообщает архангельское интернет-издание News29. По его данным, «живой щит», преграждающий дорогу бензовозам, стоит уже второй день. Накануне из-за этого одна из машин была вынуждена вернуться в гараж. На место акции прибыли дополнительные силы полиции: как отмечается, они были приведены в состояние повышенной готовности, но пока не вмешиваются в ситуацию. Сам поселок Урдома заполонили машины сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по сведениям местного интернет-издания, в МВД обсуждают возможность введения режима ЧС. Митинги в Архангельской области против строительства мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес продолжаются уже несколько месяцев. Жители протестуют против того, чтобы в регион привозили отходы из Москвы, а также опасаются угрозы экологической катастрофы.

Ранее в Архангельске завели одно из первых дел в России по закону о фейковых новостях. Его фигурантом стала одна из организаторов несогласованного антимусорного митинга Елена Калинина из-за анонса протестной акции в соцсетях.