Полиция Лондона возобновила расследование убийства одного из ближайших соратников Маргарет Тэтчер

Автомобиль депутата от Консервативной партии Эйри Нива в 1979 году был подорван боевиками Ирландской национально-освободительной армии. Газета Санди Телеграф ссылается на письмо главы МВД депутату, который представляет в парламенте избирательный округ, где живет младший сын Нива. Возобновление расследования убийства Эйри Нива происходит на фоне обострившейся в последние месяцы ситуации в Сев. Ирландии.