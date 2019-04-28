Пекин выступил в защиту китайской компании Huawei из-за скандала в Великобритании

Посол страны в Лондоне Лю Сяомин призвал правительство Терезы Мэй противостоять давлению со стороны третьих государств.

Ранее была утечка информации с заседания национального совета по безопасности, где обсуждали участие Huawei в создании сети мобильной связи 5-го поколения. Так, стало известно, что разведки США, Австралии и Новой Зеландии призывали Лондон отказаться от услуг китайской компании из-за возможного шпионажа.

На прошлой неделе стало известно, что Тереза Мэй согласилась предоставить Huawei ограниченный доступ к проекту создания сетей 5G.