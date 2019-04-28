Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями

Так, в Черняховске Калининградской области места в колонне для обычных граждан, желающих прийти с портретами своих родственников, вообще не предусмотрены. Согласно схеме, которую «Эхо Москвы» обнаружило на сайте администрации района, в колонне будут представители школ, детских садов, а также кадеты, юнармейцы, военные, знаменосцы, барабанщицы и члены местной администрации. Похожим образом распределены места и в одном из районных центров Ленинградской области.

Изначально акция «Бессмертный полк», которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.