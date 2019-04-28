В Алжире сегодня истекают полномочия президента страны Абдельазиза Бутефлики

Он решил уйти в отставку после массовых акций протеста.

82-летний Абдельазиз Бутефлика сегодня покинет президентскую резиденцию. Об этом ранее сообщил алжирский информационный портал Alg24 со ссылкой на источники в окружении уходящего лидера. Президент, который находился у власти последние 20 лет, уже фактически не руководит страной. Так, на прошлой неделе стало известно об аресте нескольких олигархов, которые были близки к Бутефлике.

Массовые протесты в Алжире начались в феврале после того, как президент объявил о намерении пойти на пятый срок. В результате уличных столкновений пострадали десятки демонстрантов, многие были задержаны. Спустя несколько недель Бутефлика отказался от переизбрания, однако, как пишет «Би-Би-Си», к тому времени протестующие стали требовать реформирования уже всей политической системы.

Руководить Алжиром до президентских выборов будет глава верхней палаты парламента Абделькадер Бенсала. Голосование намечено на 4 июля.