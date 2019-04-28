Джозеф Байден пользуется наибольшей поддержкой демократов среди потенциальных кандидатов в президенты

За него выступают 17% членов партии и ее сторонников, 2-е место с результатом в 11% занял Берни Сандерс. Телефонный опрос был проведен по заказу газеты Вашингтон пост и телеканала АВС в период с 22 по 25 апреля на английском и испанском. В нем приняли участие более тысячи человек.



В другом соцопросе, результаты которого опубликовало издание Тhe Hill, Байден обошел Трампа. За бывшего вице-президента были готовы голосовать 43% участников исследования, тогда, как за нынешнего лидера – 37%.

Президентские выборы пройдут в США в следующем году.