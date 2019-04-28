Полиция Шри-Ланки задержала двоих главных подозреваемых в организации крупной серии террористических атак

Восемь взрывов в нескольких городах островного государства произошли неделю назад.

Задержанные являются братьями, их имена Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Об этом сообщает местное интернет-издание Newsfirst, оно при этом не приводит других подробностей поимки главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке. В то же время полиция также арестовала водителя фургона, на котором в день, когда была совершена серия взрывов, братья перемещались. Кроме того, как отмечается, под стражу поместили владельца дома, где стоял автомобиль, и хозяина обувного магазина, в котором скрывались подозреваемые. Всего же власти Шри-Ланки по подозрению в организации терактов задержали уже более 100 человек, среди них – приезжие из Сирии и Египта. По данным агентства Reuters, полиция в настоящий момент проводит обыски в месте расположения террористической запрещённой группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». Ее членов власти считают причастными к атаке.

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли около 250 человек. Они прогремели в католических церквях во время пасхальных служб, а также в гостиницах.